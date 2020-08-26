Американской игре подрезали проморолик из-за упоминания о площади Тяньаньмэнь

26.08.2020, 7:47, Новости дня

В трейлере новой компьютерной игры серии Call of Duty, посвящённой событиям холодной войны, на секунду промелькнули кадры протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине — темы, о которой в КНР предпочитают не говорить. Как пишет South China Morning Post, этого оказалось достаточно, чтобы оригинальный проморолик удалили с просторов китайского интернета, и создателям игры пришлось выпускать версию с купюрами.



Reuters

Новая компьютерная игра серии Call of Duty под названием Black Ops Cold War ( «Секретные операции. Холодная война») ещё не успела выйти в свет. Зато её трейлер уже подвергся цензуре в Китае, пишет South China Morning Post.

В основу проморолика, представленного разработчиком игры, компанией Activision, легло интервью 1984 года бывшего сотрудника КГБ Юрия Безменова, раскрывшего западной общественности информацию о методах работы советской пропаганды. В видеоряде также показаны кадры вооружённых конфликтов по всему миру периода холодной войны. Среди прочего — протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Как обращает внимание издание, изображение, на котором участники преимущественно студенческих выступлений забрались на танк правительственных сил, мелькает лишь на секунду, но оно не укрылось от глаз особо бдительных зрителей. «Этого было достаточно, чтобы в дело вступили цензоры», — комментирует South China Morning Post.

Очень скоро оригинальная версия трейлера на популярных китайских видеоплатформах оказалась заменена чёрным экраном или другими роликами. Тогда компании Activision пришлось вырезать вызвавшие недовольство Китая кадры и представить новую сокращённую одноминутную версию вместо предыдущей двухминутной.

Так или иначе, привлечение чувствительной для Пекина темы вызвало оживлённые дискуссии по поводу игры в китайских соцсетях. Чтобы избежать цензуры, которая пристально следит за всеми упоминаниями жестоко подавленных протестов и оперативно их удаляет, пользователи даже придумали кодовое обозначение ролика — «01:05», временная отметка появления кадров с Тяньаньмэнь.

Некоторые пользователи выразили опасения, что использование темы протестов 1989 года может повлечь за собой полноценный запрет игры в Китае. А другие провели параллель между сюжетом о холодной войне с текущим противостоянием между Пекином и Вашингтоном. «Раньше вы делали злодеями русских, а теперь — нас», — написал один из комментаторов.

Впрочем, у серии Call of Duty уже не первый раз проблемы в КНР. В 2018 году китайские власти раскритиковали одну из прошлых игр серии за то, что там была показана вымышленная бомбардировка Пекина времён Второй мировой войны.