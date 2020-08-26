Коронавирусом в мире заразились более 23,8 млн человек

26.08.2020, 7:35, Новости дня

К утру 26 августа коронавирусом в мире заразились 23 821 321 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

По числу инфицированных лидируют США (5 777 684), Бразилия (3 669 995), Индия (3 167 323), Россия (963 655) и ЮАР (613 017). Еще в 25 государствах подтверждено от 100 до 600 тыс. случаев болезни. Украина с почти 109 тыс. инфицированных занимает 27 место в мире.

От COVID-19 скончались 818 157 человек: 178,5 тыс. в США, 116,6 тыс. в Бразилии, 61,4 тыс. в Мексике, 58,4 тыс. в Индии, 41,5 тыс. в Великобритании.

Число выздоровевших достигло 15 489 563 человек. По этому показателю лидируют Бразилия (3 032 551), Индия (2 404 585), США (2 053 699), Россия (777 960) и ЮАР (520 381).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.