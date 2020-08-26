Встреча Лаврова и Бигана завершилась в Москве

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26.08.2020, 7:08, Новости дня

В Москве завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, первым Дом приемов МИД покинул российский министр.

Беседа шла более полутора часов, она проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

Биган остался в Доме приемов, у него запланированы встречи с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

Заместитель госсекретаря США находится с визитом в РФ 24-25 августа.

«Заместитель госсекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Белоруссии. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение», – сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Она добавила, что Биган выразил глубокую озабоченность состоянием российского блогера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Бигану накрыли русский стол.



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