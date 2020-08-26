Мнение: О провале российской и прочих вакцин против CoVID-19

26.08.2020, 6:55, Разное

Это невесёлые #новости, на самом деле. И с далеко идущими последствиями. Возможно, для каждого.

С другой стороны, а что вы хотели? Даже самая современная #медицина ещё далеко не всесильна. Вон, вакцину от ВИЧ уже сколько десятилетий изобрести не могут. А тут – лишь первая попытка. Да ещё против нового вируса, который, по некоторым сообщениям, обладает некоторыми способностями давно известного вируса иммунодефицита человека. Тоже, кстати, пришедшего в популяцию от братьев наших меньших.

Итак, вот что известно на сегодняшний день.

Первое. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от #коронавирус­а. В нём примут участие 40 тыс. человек, оно начнется 4-5 сентября.

Но, возможно, оно уже априори бесполезно. Потому что…

Второе. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который в конце мая переболел CoVID-19, а затем вылечился, вновь заразился вирусом SARS-CoV-2. И если к этому сообщению можно относиться скептически, зная особенности российской диагностики по симптомам, то к вестям из Гонконга так уже не получится. Не у Пронькиных. Исследователи из Университета Гонконга заявили, что некий мужчина из Гонконга, выздоровевший от COVID-19, через четыре с половиной месяца снова заразился тем же патогеном. Это первый полностью задокументированный случай повторного заражения человека. Согласно имеющимся данным, 33-летний мужчина был излечен от CоVID-19 и выписан из больницы в апреле, но после возвращения из Испании через Великобританию 15 августа его тест на вирусную РНК снова дал положительный результат. Впрочем, есть сведения, что это уже другой штамм SARS-CoV-2.

Вероятно, этот случай не единственный и точно не последний. Потому что…

Третье. В материковом Китае зарегистрированы множественные случаи, когда пациенты выписывались из больниц, а впоследствии их анализы снова давали положительный результат на инфекцию CоVID-19. Предварительное количество таких повторно инфицированных составило от 5% до 15%.

Сейчас этот казус пытаются объяснить тем, что вирус всё ещё присутствует в лёгких пациентов, но не обнаруживается в образцах, берущихся из верхних отделов дыхательных путей. Другими возможными причинами могут быть низкая чувствительность тестов и слабый иммунитет.

В любом случае повторное заражение каждого шестого – это тревожно. И даже если каждого 20-го, тоже. По сути это означает, что ставка на выработку антител к SARS-CoV-2, которая лежит в основе разрабатываемых сейчас вакцин против #коронавирус­а, провалена в самом начале. Для большого количества людей она не станет защитой от заболивания.

Российская «Гам-Ковид-Вак, также известная под торговой маркой «Спутник V», здесь принимает на себя первый удар и главный #риск провала в дальнейших испытаниях. Просто из-за бремени первопроходца. Впрочем, и её векторным конкурентам не легче. И так есть сомнения в стойкости иммунного ответа: по пессимистическим данным вакцинация не защитит от SARS-CoV-2 даже на один полный сезон. А тут ещё и достоверно доказанные повторные заражения. Возможно, кстати, что с вакциной из ослабленного живого вируса произойдёт то же самое обнуление.

Таким образом, решающая ставка, исходя из сегодняшних данных, похоже, должна делаться всё же на медикаментозную терапию. Но про успехи двух российских лекарств от CoVID-19 – Мефлохин и Авифавир», – которые поначалу характеризовались как высокоэффективные, теперь не слышно не только за рубежом, но и в России. Возможно, реальная врачебная практика не совпала с исходными надеждами.

Остаётся вопрос: что делать?

Как ответит на него коллективный разум?

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