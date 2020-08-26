Вынесен приговор по делу о массовом отравлении «Боярышником»

26.08.2020, 6:48, Новости дня

Ленинский райсуд в Иркутске вынес приговоры обвиняемым в производстве и сбыте поддельного «Боярышника», из-за которого в 2016 году отравились и погибли 76 человек.

«Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет в колонии общего режима», – сообщается на сайте суда.

Их признали виновными по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей».

В ходе рассмотрения дела оформлено свыше 290 принудительных приводов, допрошено свыше 60 потерпевших, более 150 свидетелей, исследовано 107 томов уголовного дела, из которых 14 – это обвинительное заключение. Проведено 148 судебных заседаний, приговор оглашался пять дней.

Напомним, в конце 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник», погибли 76 человек.