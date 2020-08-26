В США усомнились в способности Байдена дожить до инаугурации

26.08.2020, 6:48, Новости дня

Если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации, сообщил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест.

Форест является членом Республиканской партии США, а Байден – демократ, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Сейчас Северную Каролину возглавляет представитель Демократической партии Рой Купер, Форест борется за пост губернатора.

«Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?» – сообщил Форест на встрече с избирателями.

По его словам, «Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января», дня инаугурации, в связи с чем «есть хорошие шансы на то, что президентом может быть Камала Харрис».

«Это не смешно», – сообщил Форест, назвав Харрис «самым левацким кандидатом» в истории США.

Форест заявил, что речь Байдена на общенациональном съезде демократов – это «та же самая речь, с которой он выступил в 2008 году», у Байдена «нет никакого нового материала».

«Если бы Джо Байден был в состоянии улучшить Соединенные Штаты, неужели бы он этого не сделал за последние 50 лет?!» – сказал Форест, призвав «отправить Джо на покой».

Washington Post отметила, что в схожем ключе высказывалась и Мерседес Шлапп – старший советник избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканцев 74-летнего Дональда Трампа. Как сообщила Шлапп, Харрис «знает, что станет президентом, вероятно, через полгода, если изберут» Байдена.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.