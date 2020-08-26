Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

26.08.2020, 6:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на Украине нет эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.

Захарова в Facebook заявила, что «не согласна» с Зеленским, на Украине есть «вполне эффективная площадка для обсуждения «принадлежности Крыма».

«Киев, Пейзажная аллея, 1», – сообщила она.

Пейзажная аллея — зона отдыха в Киеве. Берет начало от смотровой площадки возле Национального музея истории Украины и завершается между зданиями № 36 и 40 по улице Большой Житомирской.

Напомним, Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.