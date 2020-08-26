 

Кремль не увидел повода для расследования отравления Алексея Навального

26.08.2020, 6:35, Разное

В Кремле не увидели поводов для того, чтобы инициировать расследование отравления политика Алексея Навального. Об этом, как передает агентство РИА Новости, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме», — заявил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что все заявления о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера — это неправда и «пустой шум», к которому не стоит относиться серьезно.

Песков считает, что снижение уровня холинэстеразы у Навального установили еще омские медики, поэтому их коллеги из Германии ничего нового не выявили. Как утверждает представитель Кремля, им пока что не удалось понять, что именно вызвало падение холинэстеразы.

Напомним, накануне врачи берлинской клиники «Шарите», куда после долгих переговоров перевезли Навального, объявили, что клинические исследования указывают на отравление политика Алексея Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Источник: Новая газета



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