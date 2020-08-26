 

NTD – фитнес-центры в Мексике из-за карантина превращаются в закусочные

26.08.2020, 6:20, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса правительство Мексики ввело жёсткие ограничения на работу фитнес-центров и спортивных клубов, в результате многие из них стали убыточными. Чтобы выжить и привлечь клиентов, спортзалы стали превращать в закусочные. А спортивным тренерам и специалистам по здоровому питанию пришлось переквалифицироваться в поваров фастфуда, передаёт NTD.

В этот спортзал в Мехико раньше приходили, чтобы потягать штангу или покрутить педали велотренажёров. Однако теперь здесь можно только перекусить. Заведение пытается выжить в условиях карантинных мер — и придумало креативный способ это сделать: тренеров превратили в поваров, которые готовят для прохожих тако и гордиты.

УЛИСЕС ПЕРЕС, бывший тренер: Я фитнес-тренер. Но из-за пандемии я сменил работу и стал делать тако. Продажа еды — это благородная работа. Но она меня не очень воодушевляет, это просто вынужденная мера. 

Правительство Мексики разрешило фитнес-центрам и спортивным клубам открыться только при соблюдении строгих ограничительных мер. Заполняемость этих заведений не должна превышать 50%. В итоге не все спортзалы открылись, поскольку работали бы в убыток себе. Треть из них вообще прекратила работу. 

ЭДУАРДО НИНО, менеджер фитнес-клуба: Мы не получаем никакой поддержки, а бассейны могут открыться с сегодняшнего дня. И я думаю, что это несправедливо! Спортзалы — это очень большой сектор. Мы пытаемся выжить.

МАРИАНА САНЧЕС АКИНО, владелица спортзала: Для нас это неудобно, потому что они просят нас сократить количество залов, ограничить число посетителей. Я понимаю, что спортзалы — это источник инфицирования. Но людям нужно тренироваться! Небольшие спортзалы не входят в большие сети, и клиентов здесь не так много.

При этом некоторые тренеры пытаются сохранить своих клиентов и занимаются на свежем воздухе.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ РОДРИГЕС, тренер по боксу: Люди приходят, поскольку скучают по занятиям. Я три с половиной месяца никого не тренировал! Восстановил занятия 20 дней назад в парке, используя некоторое оборудование. Наша цель —вдохновить людей заниматься спортом.

Исследования показывают, что риск заразиться коронавирусом в спортзале выше, чем в других закрытых помещениях, поскольку посетители сильно потеют — и при этом касаются спортивного оборудования. 

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года. 



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