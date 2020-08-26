Al Jazeera – кенийские переселенцы будут судиться с британским властями за отнятые колонизаторами земли

26.08.2020, 6:20, Новости дня

В первой половине XX века британские колонизаторы захватили земли кенийцев под свои плантации и насильно выселили местных жителей, подвергая побоям и пыткам всех несогласных. Как пишет Al Jazeera, сейчас оставшиеся в живых переселенцы через юристов направили жалобу правительству Великобритании и специальному докладчику ООН.

Когда Элизабет Бороуо говорила о том, что случилось почти 70 лет назад, её воспоминания были очень отчётливыми и болезненными. Тогда она была ещё молодой женщиной. Британские колонизаторы выселили её и её семью с их земель здесь, в округе Керичо в Кении.

ЭЛИЗАБЕТ БОРОУО, переселенка 1952 года: Они прогнали нас с наших земель, подожгли дома. Это было очень тяжело. Мы часто голодали. Помню, как мой ребёнок чуть не утонул в реке, когда мы убегали.

С тех пор она живёт на этом небольшом участке. Отсюда можно увидеть холм вдалеке — это куда более обширные и плодородные земли, некогда бывшие Элизабет домом. Мы отправились посмотреть на них.

МАЛКОЛЬМ УЭББ, корреспондент Al Jazeera: По словам Элизабет, за несколько лет до выселения её муж посадил это дерево, чтобы отметить границы своих земель и не дать колонизаторам их занять. Но это не помогло. Как говорит кенийка, дом управляющего был построен на месте, где когда-то стояла её хижина. А остальная земля стала частью большой чайной плантации, которая сегодня каждый год приносит транснациональным компаниям миллионы долларов.

Чайные плантации занимают порядка сотни тысяч гектаров земли, которые были отняты у местного населения в первой половине XX века. Отсюда были насильно выселены сотни тысяч людей. Некоторые из них утверждают, что их били, пытали и насиловали.

Сейчас земли принадлежат пяти международным компаниям. Самые крупные из них — Unilever и Finlays, которые экспортируют чай в Европу. Ни одна из этих компаний не ответила на наш запрос о комментариях.

От лица оставшихся в живых переселенцев адвокаты передали жалобу британскому правительству. Также они передали жалобу и специальному докладчику ООН.

Британское правительство заявило, что речь идёт о слишком давних событиях. Но Уильям Киплангат настаивает, что это не так. Он был подростком, когда его с родителями выселили с их земель. Будучи одним из немногих местных жителей, которые в то время умели читать и писать, отец Уильяма вёл подробные записи происходящего. За неповиновение его отправили в тюрьму. Как говорит Уильям, его отца пытали.

УИЛЬЯМ КИПЛАНГАТ, переселенец 1952 года: Мне очень больно об этом говорить. Я пытался всё забыть. Мы, наверное, до смерти не сможем от этого полностью восстановиться. Даже в день когда наш отец умер… Он не должен был тогда умирать. Они умер из-за всех страданий, которые он пережил, из-за огромного гнева и бедности.

Малкольм Уэбб, Al Jazeera, округ Керичо, Кения.