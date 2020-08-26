 

Иван Сафронов отказался давать показания следствию

26.08.2020, 6:17, Новости дня

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался давать показания следствию по своему уголовному делу, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Сафронова Иван Павлов.

По его словам, обвиняемый, с которым во вторник прошли следственные действия в управлении ФСБ, заявил, что даст показания, только когда ему разъяснят «существо предъявленного обвинения». Следствие же настаивает, чтобы сначала показания дал Сафронов, а уже потом «обвинение будет конкретизировано».

Павлов считает позицию следствия незаконной и нарушающей право Сафронова на защиту в части права знать, в чём он обвиняется. Адвокат сообщил, что ранее его подзащитный направлял соответствующее ходатайство, но его не удовлетворили. Павлов добавил, что о планах на следующие следственные действия защита не уведомлена.

Иван Сафронов был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Ему предъявили обвинение в государственной измене. По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений якобы была разведка США. Никаких деталей в ФСБ не привели. Дело Сафронова засекречено.

Советник главы Роскосмоса вину не признаёт. И он, и его бывшие коллеги считают, что уголовное дело является местью за журналистскую деятельность и опубликованные расследования.



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