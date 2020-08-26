 

В СБУ заявили, что бывшее руководство Укртрансбезопасности нанесло ущерб государству на более чем 100 млн грн

26.08.2020, 6:08, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств бывшими руководителями Укртрансбезопасности на сумму почти 109 млн грн. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости значительно выше рыночной. К тому же, комплектация оборудования не позволяла использовать его по целевому назначению.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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