Украинские депутаты хотят вернуть беби-боксы вместо денег

26.08.2020, 6:08, Новости дня

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006а, которым предлагают отменить введенную в конце июля монетизацию “пакета малыша”.

Авторами законопроекта являются 72 нардепа. Текста на сайте Рады пока нет, но заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в Facebook сообщила, что сохранение “пакета малыша” поможет семьям не только сэкономить средства, но и время на уход за ребенком.

Она также подчеркнула, что “пакет малыша” – это инструмент стимулирования ответственного отцовства и поддержки уязвимых семей.

“Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей “пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни”, – отметила Кравчук.

Также, по словам депутата, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Она отметила, что если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

“На монетизацию “пакета” вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Опять же, аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с “пакетом малыша” обойдется родителям дороже на 50–200% (в среднем это около 7000 грн)”, – добавила Кравчук.

Бути чи не бути пакунку малюка? На це питання 72 народні депутати (включно зі мною) відповіли у законопроекті №3006а…. Posted by Yevheniya Kravchuk on Teisipäev, 25. august 2020

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. В “пакет малыша” входят подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки “пакетов”, которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого “пакета малыша” из-за жалоб участников.

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту “ПриватБанка” вместо “пакета малыша”.

3 августа Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить “пакет малыша”.