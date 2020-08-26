В Крыму задержали подозреваемого в педофилии работника детского лагеря

26.08.2020, 6:08, Новости дня

Сотрудник детского лагеря в Евпатории, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, задержан при попытке скрыться, сообщила пресс-служба регионального СУСК России.

«Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Люберцы Московской области, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следственного управления, 19 августа мужчина-педагог детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. После этого ребенок сообщил о произошедшем матери по телефону, женщина обратилась в полицию.

«Подозреваемый попытался скрыться из Евпатории, однако был остановлен сотрудниками лагеря на автовокзале и передан правоохранительным органам», – уточняет СУСК.

Мужчина был задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Установлено, что он не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке.

Выяснилось, что ранее он был судим за совершение имущественного преступления.

По ходатайству следствия подозреваемый был арестован судом, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

Кроме того, следователи проверят основания для трудоустройства и нахождения подозреваемого в детском учреждении.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в педофилии в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом. Как уточнили в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур», это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад.