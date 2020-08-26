Названо число полуфиналистов конкурса «Большая перемена»

26.08.2020, 6:08, Новости дня

Закончился дистанционный этап конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», всего в полуфинал вышли 6 тыс. учащихся.

В онлайн-конференции, посвященной итогам дистанционного этапа и предстоящим полуфиналам конкурса, приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замминистра просвещения Екатерина Толстикова и организаторы «Большой перемены» – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, директор проекта «Проектория» Светлана Патрикеева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Хороший университет начинается в школе. Участники конкурса «Большая перемена» – это будущие абитуриенты. Мы видим, насколько они амбициозные и целеустремленные. Они могут стать биологами, физиками, займутся робототехникой или нанотехнологиями, но вот эта огромная жизненная сила и желание творить добро – это самое главное, что удается выявить у детей организаторам конкурса. Конкурс дает возможности каждому школьнику раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных направлениях. Это чрезвычайно важно для выбора будущей профессии», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Цель конкурса – дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Дистанционные этапы «Большой перемены» проходили онлайн.

В рамках дистанционного этапа конкурса старшеклассники (ученики 8-10 классов) проходили тестирование, творческое задание и этап решения кейсов. 58 кейсов по девяти направлениям конкурса подготовили для школьников более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Среди них Сбербанк, Mail.ru Group, Росатом, Роскосмос, Ростелеком, РЖД, фармацевтическая компания «Герофарм», арт-кластер «Таврида» и другие. Участники сами выбирали задания, которые им интересны. На очных этапах конкурса этот принцип будет сохранен – защита кейсов на полуфиналах будет проходить в выбранном конкурсантам формате – презентации, проектной работы или театральной постановки.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» стал самым масштабным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников (1 004 278) – учеников 8-10 классов. Нам нелегко было определить полуфиналистов. По итогам всех этих испытаний в региональные состязания вышли 6000 школьников, и мы поздравляем ребят – это уже победа. Вместе со школьниками в полуфиналах будут принимать участие и их педагоги. В каждом федеральном округе пройдет по два полуфинала: один – для учеников восьмых-девятых классов; один – для десятиклассников. В Центральном федеральном округе их будет четыре – по два для каждой возрастной категории участников», – рассказал Комиссаров.

Полуфиналы «Большой перемены» пройдут в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на площадках региональных круглогодичных детских центров.

Первая серия полуфиналов пройдет с 9 по 20 сентября 2020 года в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах (Московской области, Республике Крым и Нижегородской области). Вторая серия полуфиналов – с 22 сентября по 3 октября 2020 года в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской области). С 5 по 17 октября 2020 года полуфиналы конкурса пройдут в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

Полуфиналы будут проходить одновременно в трех регионах, соединенных между собой центральной студией в Москве каналами прямой трансляции. Технологические возможности позволят принять участие в программе полуфиналов ведущим экспертам в сфере образования, науки и технологий, добровольчества, искусства и бизнеса.

«Финал «Большой перемены» состоится в Москве в начале ноября. Мы пригласим на него 1200 школьников и их учителей», – добавил Алексей Комиссаров.