 

США раскритиковали встречу Эрдогана с лидерами ХАМАС

26.08.2020, 6:08, Новости дня

США «возражают» против встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами ХАМАС, которая состоялась 22 августа. В Вашингтоне считают, что это ведет к «изоляции» Турции, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Она отметила, что Штаты считают ХАМАС террористической организацией и объявили награду за информацию, которая поможет поймать одного из двух членов организации, с которыми встречался Эрдоган, передает РИА «Новости».

«Постоянное общение президента Эрдогана с этой террористической организацией ведет лишь к изоляции Турции от международного сообщества, вредит интересам палестинского народа и продвигает международные усилия по предотвращению террористических атак из Газы», – сообщила Ортагус.

Она подчеркнула, что США обсуждают этот вопрос с Турцией «на самом высоком уровне».

Напомним, в последние две недели армия Израиля наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы. 11 августа Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава.

Кроме того, в понедельник израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.



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