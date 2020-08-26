Сафронов отказался давать показания из-за неконкретности обвинения

26.08.2020, 5:48, Новости дня

Следствие предложило журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, дать показания, но он отказался, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«С Иваном Сафроновым прошли следственные действия. Следователь Александр Чабан предложил ему дать показания. Иван со своей стороны заявил, что с удовольствием это сделает, как только следствие разъяснит ему существо предъявленного обвинения. Чабан настаивает на том, чтобы сначала Иван дал показания, а уже потом обвинение будет конкретизировано», – передает «Интерфакс» слова Павлова.

Уточняется, что во время предъявления обвинения у следствия не было вопросов к Сафронову. Как подчеркнул Павлов, защита считает позицию следователя незаконной и нарушающей право Сафронова на защиту в части права знать, в чем он обвиняется.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.