Член совета оппозиции Белоруссии арестован на 10 суток

26.08.2020, 5:48, Новости дня

Заводской суд Минска назначил 10 суток ареста члену Координационного совета оппозиции, лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому за организацию несанкционированной акции.

«Подвергнуть Дылевского Сергея административному взысканию в виде административного ареста на 10 суток», – цитирует РИА «Новости» судью Елену Капцевич.

Лидера стачкома Минского тракторостроительного завода обвиняли по статье 23.34 КоАП («нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий»). По версии следствия, 24 августа Дылевский провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, призывал людей к забастовке и «публично обсуждал работу органов государственной власти».

Дылевский вину не признал. Он утверждал, что пришел пообщаться со своими друзьями.

Ранее исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской 14 августа заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.