Белоруссия испортила паспорта российских журналистов

26.08.2020, 5:48, Новости дня

Паспорта российских журналистов из-за штампа о запрете въезжать в Белоруссию считаются в РФ недействительными, сообщили в МВД России.

В МВД пояснили, что постановление кабмина «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещает вносить в паспорт какие-либо отметки, «не предусмотренные настоящим положением». Паспорт с такими отметками «является недействительным», передает РИА «Новости».

При этом уточняется, что сами журналисты «освобождаются от административной ответственности», поскольку их вины в случившемся нет.

10 августа сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что журналисты RT были схвачены белорусскими правоохранителями, журналистов избивали и не кормили трое суток, «лупили до обмороков».