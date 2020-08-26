Названа причина переноса встречи политсоветников «нормандского формата» в Париже

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26.08.2020, 5:08, Новости дня

Встреча политических советников «нормандского формата», которая должна была пройти в Париже 28 августа, перенесена из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Встреча советников лидеров государству-участников «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы офиса Зеленского.

Ранее во вторник стало известно, что запланированная на 28 августа встреча политсоветников «нормандского формата» в Париже отменена. Источник в МИД РФ сообщал, что мероприятие перенесено на сентябрь.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.



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