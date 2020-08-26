 

Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

26.08.2020, 5:08, Новости дня

Обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова решили направить на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил источник, близкий к следствию.

«Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.



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