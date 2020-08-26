Арт-директор Rap Koktebel сравнил рэп в РФ и на Западе

26.08.2020, 5:08, Новости дня

Контент фестиваля Rap Koktebel Party не уступает западному, сообщил арт-директор фестиваля Михаил Костров.

Фестиваль Rap Koktebel состоялся в крымском поселке Коктебель. Выступали Клава Кока, Гуф, Кравц, DJ BKey, крымская группа Jungle Junkiez, рэп-исполнительница Lil Kate и хип-хоп исполнитель PLC.

Костров заявил, что фестиваль получился «достаточно неплохой по продакшену», был «не уступающий Западу контент, который производят русские артисты», передает РИА «Новости».

Он считает, что популярность рэп-музыки в РФ остается на стабильном уровне, «есть аудитория, которая потребляет этот контент». Костров не думает, что рэп «в обозримой перспективе» станет «непопулярным или гиперпопулярным».

«Появляются новые игроки – это тоже нормально. Приходит новая аудитория – замечательно», – сказал он, добавив, что «все развивается».

Костров отметил, что «с точки зрения звукозаписи, как процесса, качество увеличивается, с точки зрения текстов – это вкусы, о которых не спорят».

Напомним, первый рэп-фестиваль Rap Koktebel прошел в 2019 году.