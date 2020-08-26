Sky News – Усэйн Болт ушёл на самоизоляцию после позитивного теста на COVID-19

26.08.2020, 4:50, Новости дня

Восьмикратный олимпийский чемпион и один из самых быстрых людей в мире Усэйн Болт сообщил, что ушёл на самоизоляцию после того, как у него подтвердился коронавирус, пишет Sky News. Как отмечает канал, по всей видимости, спринтер подхватил COVID-19 на вечеринке в честь своего 34-ого дня рождения. Вместе с тем, по словам спортсмена, болезнь у него протекает бессимптомно.



Reuters

Усэйн Болт, который, как считается, является самым быстрым человеком в мире, самоизолировался у себя дома на Ямайке после того, как у него подтвердился коронавирус. Это произошло спустя всего лишь несколько дней после того, как спринтер отпраздновал свой 34-ый день рождения, пишет Sky News.

Министр здравоохранения страны Кристофер Тафтон подтвердил, что Болт подхватил вирус. При этом болезнь Болта стала причиной возникновения вопросов насчёт состояния здоровья футболиста сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который также присутствовал на одной вечеринке с легкоатлетом. Вместе с тем, после сдачи анализов оказалось, что коронавируса у Стерлинга нет.

Болт, который является восьмикратным олимпийским чемпионом, в своих Instagram и Twitter сообщил о том, что удалился на самоизоляцию. «Как и все остальные, я, когда просто проснулся и проверил социальные сети, узнал, что у меня подтвердился COVID-19, — отметил Болт. — Я постараюсь проявить ответственность, поэтому я останусь дома ради своих друзей».

Спортсмен также добавил, что связался со своими друзьями и посоветовал им самоизолироваться «на всякий пожарный», а также заявил им, чтобы они «не сильно напрягались».

Ямайский легкоатлет, который ушёл на покой в 2017 году и считается лучшим спринтером всех времён и народов, отметил, что болезнь у него протекает бессимптомно. По его словам, он сдал тест на коронавирус на следующий день после вечеринки. Вместе с тем, на видео с празднования дня рождения видно, что гости танцуют друг с другом без масок, игнорируя правила соцдистанцирования. Тем не менее поклонники поспешили пожелать Болту скорейшего выздоровления.