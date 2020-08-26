Times – «маскировка финансовых проблем» — британская армия может отказаться от танков

26.08.2020, 4:50, Новости дня

Армия Великобритании может отказаться от всех своих устаревших танков и БМП в рамках проекта по радикальной модернизации вооружённых сил, сделав ставку на другие передовые военные технологии, пишет The Times. Вместе с тем, как отмечает издание, ряд британских военных беспокоятся, что консервация тяжёлой бронетехники нанесёт удар по престижу Лондона в рамках НАТО, а сам план мотивирован в первую очередь не переосмыслением доктрины, а финансовыми трудностями.



Reuters

Британские вооружённые силы разработали план по консервации всех своих танков в рамках радикального проекта по модернизации армии. В случае реализации этого предложения Лондон будет делать ставку не на тяжёлую бронетехнику, а на другие средства вооружённой борьбы, пишет The Times.

Британское правительство изучает подобное спорное предложение по той причине, что стоимость модернизации устаревающего танкового парка из 227 танков Challenger 2 и 388 БМП Warrior возросла. Ещё в прошлом году обе машины были классифицированы как «устаревшие», в то время как в Минобороны страны заявили, что в нынешних условиях следует вкладывать больше денег в киберпотенциал, а также космические и прочие передовые технологии.

При этом оборонный бюджет Великобритании переживает не лучшие времена, в то время как Министерство готовится к сокращению финансирования из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Переговоры об отказе от модернизации танков проходят в рамках анализа британским правительством оборонной и внешней политики страны. «Мы знаем, что необходимо принять ряд смелых решений ради того, чтобы должным образом защитить Великобританию, а также сбалансировать оборонные интересы для парирования новых угроз», — отметил по этому поводу один источник газеты.

Хотя Лондон по-прежнему не исключает, что всё же решится либо на модернизацию Challenger 2, либо закупку немецких Leopard 2, Великобритания уже начала прощупывать своих партнёров по НАТО на предмет отказа от тяжёлой бронетехники и пересмотра вклада британской армии в военный потенциал блока.

В частности, взамен танков и БМП Великобритания может сосредоточиться на развитии ударной авиации, разведывательных вертолётах и вертолётах-заправщиках, а также на учебной и вспомогательной технике. Кроме того, Лондон предложил выставить на поле боя бригады, которые поспособствуют оперативной переброске соединений, а также помочь альянсу своим киберпотенциалом и прочими нетрадиционными методами ведения боевых действий.

Вместе с тем, по словам одного высокопоставленного сотрудника Министерства обороны, консервация танков скажется на статусе Великобритании как одной из главных стран в НАТО, а также сделает её менее ценным партнёром для США в более широком смысле.

«В том случае, если мы не сможем предоставлять технику ближнего боя, нас просто перестанут считать надёжной ведущей державой НАТО. Таким образом мы окажемся позади таких стран, как Франция, Германия, Польша и Венгрия», — отметил источник The Times, добавив, что подобный шаг — это «маскировка финансовых проблем под личиной выбора других военных средств».

Согласно нынешней версии плана армия потеряет всю свою тяжёлую бронетехнику: танки Challenger, скорее всего, будут законсервированы, что даст возможность бросить их бой в случае кризиса. При этом, по имеющимся данным, британская армия может позволить себе модернизацию или замену лишь 150-170 единиц техники в том случае, если она решить оставить её на боевом дежурстве.