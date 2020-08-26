 

SVT – «сигнал России» — Швеция повышает свою боеготовность на Балтике

26.08.2020, 4:50, Новости дня

Швеция приняла решение повысить боеготовность своих вооружённых сил на Балтике и на Готланде, выделив на оборону острова дополнительные ресурсы, пишет SVT со ссылкой на заявление министра обороны страны Петера Хультквиста. По его словам, в контексте ухудшившейся вокруг Швеции обстановки, а также российских учений, такой ход Стокгольма должен послужить сигналом для Москвы.


Reuters

Швеция повышает боеготовность своих военных на Балтике и на Готланде. В частности, если верить заявлению Вооружённых сил, Стокгольм перебросит на остров дополнительные ресурсы. Причина подобного шага со шведской стороны — это российские военные учения, а также рост активности сил НАТО в регионе, пишет SVT. 

По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, подобный уровень военной активности будет поддерживаться в обозримом будущем. 

 

«В рамках этой операции будет задействован военно-морской флот, авиация и армия. Её цель — подчеркнуть границы шведского суверенитета и независимости. Подобная деятельность Вооружённых сил вполне разумна, если принять во внимание окружающую обстановку и активность в нашем ближнем зарубежье», — отметил министр. 

 

По его словам, положение Швеции в данной плане в последнее время ухудшилось. «Есть проблема Крыма, Грузии и всё ещё идущего конфликта на Украине, а также волнений в Белоруссии. Это сказывается на общей ситуации и учениях», — добавил Хультквист.

 

Вместе с тем, шведский министр считает, что риск какого-либо нападения на Швецию довольно низок. «Однако в данной ситуации со шведской стороны послать подобный сигнал — это вполне разумный ход. Это сигнал как России, так и нашим партнёрам», — подытожил политик. 



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