РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви

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26.08.2020, 4:48, Новости дня

Священный синод РПЦ принял прошение Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождения от должности, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Он добавил, что митрополит Павел теперь назначен главой Кубанской митрополии.

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, комментируя беспорядки в стране после выборов президента, призывал сделать все возможное, чтобы в Белоруссии воцарился мир.

Согласно уставу РПЦ, экзарх избирается Священным синодом и назначается патриаршим указом. Экзарх является епархиальным архиереем и управляет экзархатом на основании церковных канонов. Всего в Белоруссии было два экзарха – Филарет (Кирилл Вахромеев) и Павел (Георгий Пономарев)



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