 

Конгресс США оценил затраты на модернизацию ядерных сил без СНВ-3

26.08.2020, 4:48, Новости дня

Если США откажутся от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на модернизацию ядерных сил может потребоваться 439 млрд долларов, заявило бюджетное управление американского Конгресса.

Управление в докладе рассмотрело несколько вариантов развития событий при отказе от продления договора. Так, Москва и Вашингтон «могут продолжать сохранять статус-кво», но могут и «предпринять различные действия, чтобы восполнить отсутствие ограничений» и «ответить на реальное или мнимое наращивание сил другой стороной», передает ТАСС.

В случае увеличения американской стороной «сил до уровня СНВ-1» при «наименее затратном подходе единовременные расходы вырастут в пределах от 88 млрд до 149 млрд долларов, а ежегодные издержки составят от 4 млрд до 10 млрд долларов». При «более растяжимом подходе единовременные издержки Пентагона могут вырасти в пределах от 410 млрд до 439 млрд, а ежегодные издержки составят от 24 млрд до 28 млрд долларов».

Также США могут вернуться к лимитам, прописанным в Договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов или в СНВ-2.

Напомним, спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона готова продлить СНВ-3 при соблюдении определенных условий. По его словам, условия касаются «новых российских вооружений», которые не значатся в договоре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Грузинская оппозиция обвинила Германию в поддержке Москвы против Тбилиси

17.07 / В США арестовали более 20 членов и лидеров MS-13

15.07 / В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

09.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

18.08 / Лукашенко: Нынешние события в Белоруссии – еще даже не пик

29.06 / Московская биржа открылась снижением

19.07 / С фигурантки дела об убийстве Шеремета Инны Грищенко сняли электронный браслет – адвокат

16.08 / МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении боевого оружия во время протестов

28.07 / Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

18.08 / В РФ в автосалонах наблюдается дефицит новых автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска