Второй день съезда республиканцев: США – страна, где у каждого есть второй шанс

26.08.2020, 4:47, Новости дня

Первая леди Мелания Трамп и госсекретарь Майк Помпео – самые именитые спикеры второго вечера Национального съезда Республиканской партии, который начался во вторник в 20:30 по времени Восточного побережья США.

Участникам съезда представили Джона Пондера, осужденного за ограбление банка в Неваде, который стал инициатором программы «Надежда для заключенных», помогающей людям, вышедшим из мест заключения, вернуться к нормальной жизни.

За несколько часов до начала сегодняшнего съезда, президент Трамп помиловал Джона Пондера.

«Джон, мы уважаем твою приверженность тому, чтобы показать возвращающимся из тюрьмы гражданам, что они не забыты», – заявил президент.

В ходе выступления на съезде Пондер сказал, что хочет дать бывшим заключенным «шанс построить новую жизнь и осуществить свою американскую мечту». Он добавил, что «мы живем в стране, где можно получить второй шанс».

Выступление Ларри Кадлоу, советника президента по экономике, было посвящено экономическим вопросам. Кадлоу отметил, что пандемия COVID-19 нанесла мощный удар по экономке США, однако напомнил, что экономические показатели до начала пандемии были впечатляющими.

Кадлоу заявил, что экономическая программа Трампа имела «оглушительный успех» благодаря снижению налогов, снижению регулирования и заключению новых торговых соглашений.

«Экономика была восстановлена за три года», – заявил Кадлоу. По его словам, пандемия имела ужасные последствия, однако президент «быстро и эффективно» принял меры по спасению экономики. «Прямо сейчас здоровье нашей экономики восстанавливается», – заявил Кадлоу.

Сенатор Рэнд Пол в своем выступлении заявил, что Трамп всегда добивается поставленных целей.

«Я не всегда с ним согласен. Но наши случайные политические разногласия перевешиваются нашими значительными соглашениями, – сказал сенатор. – Однако достижение цели гораздо важнее простого соглашения. Президент Дональд Трамп добивается целей».

Рэнд Пол, который последовательно голосовал против ведения США военных кампаний за рубежом, отметил, что Трамп стремится положить конец войне в Афганистане, и противопоставил его Джо Байдену, отмечая их разногласия по Ираку.

«Джо Байден проголосовал за войну в Ираке, которую президент Трамп давно называл худшей геополитической ошибкой, допущенной нашим поколением. Я боюсь, что Байден снова выберет войну. Он поддерживал войну в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден будет продолжать проливать нашу кровь… Президент Трамп вернет наших героев домой», – заявил сенатор-республиканец.

Представители демократов подвергли критике участие в съезде Мелании Трамп, которая обратится к участникам съезда из Розового сада Белого дома, и госсекретаря Помпео – он выступит по видеосвязи из Иерусалима, где глава Госдепартамента сейчас находится с официальным визитом.

Демократы поставили под сомнение законность использования президентской резиденции в политических целях и выступления Помпео с политической речью во время официальной поездки в Израиль. Сам Трамп выступит с речью из Белого дома в четверг.

Заместитель руководителя штаба Байдена Кейт Бедингфилд заявила, что решение Помпео произнести политическую речь во время зарубежного визита является «вопиющим использованием своего служебного положения в явно политических целях», которое подрывает деятельность Государственного департамента.

Конгрессмен-демократ Хоакин Кастро объявил во вторник о том, что он инициировал расследование возможного нарушения федерального законодательства в случае с обращением Помпео к участникам съезда.