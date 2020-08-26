В одной из школ Краснодара сформировали 33 первых класса

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26.08.2020, 4:08, Новости дня

В краснодарской школе №71 сформировали 33 первых класса – на все буквы алфавита. В администрации города заверили, что в школе хватит места для комфортного обучения учеников.

Всего в новом учебном году в краснодарские школы направятся свыше 18,5 тыс. учеников первого класса, передает «Кубань 24». Общее число школьников в городе составляет более 160 тыс. человек.

В департаменте образования уточнили, что у школы есть четыре корпуса, также к ней относится новый корпус на улице Байбакова на 1,5 тыс. мест в одну смену.

В школе №11 было собрано 22 первых класса. Учреждение объединяет две школы на улицах Российской и имени Героя Аверкиева.

В администрации города подчеркнули, что площадь школ №11 и №71 позволяет принять такое количество учеников первых классов.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что дети практически не болеют COVID-19, а общая ситуация с вирусом по стране стабильна. По его мнению, Минпросвещения правильно поступает, что не переносит начало учебного года.



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