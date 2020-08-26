Политолог оценил готовность главы Иркутской области к диалогу с оппозицией

26.08.2020, 4:08, Новости дня

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, который в выходные вышел к сторонникам оппозиции, чтобы ответить на их вопросы, продемонстрировал почти стопроцентное самообладание, способность выслушивать вопросы и давать на них ответы, считает политолог Серей Шмидт.

«До 23 августа Игорь Кобзев проводил вполне «консервативную» избирательную кампанию. Чувствовалось, насколько принципиальна для него консолидация вокруг себя региональной элиты с соответствующим расчетом на ее ресурсы влияния на избирателей. Но 23 августа все неожиданно переменилось. Кобзев пообщался с гражданами, которые с одной стороны, уверены в том, что они и есть «настоящий народ». С другой стороны, этих граждан нельзя назвать эмоционально-нейтральными – они не стеснялись, и не боялись подчеркивать свое недружелюбное, более того, враждебное отношение к врио губернатора», – сообщил Шмидт.

Как информирует издание «Ирк.ру», «в выходные Кобзев продемонстрировал, что готов общаться и с теми, кто предпочитает «язык площадей». Врио губернатора неожиданно вышел к участникам организованного КПРФ митинга, хотя митингующие не ожидали этого и оказались не готовы к прямому диалогу. «Лидер митинга, который громче всех выкрикивал лозунги, предпочел ретироваться. Оказалось, что человек не местный и просто не ориентируется в проблемах Иркутской области. В тот же день Кобзев встретился с жительницей Иркутска Еленой Масловой, которая в Facebook написала, что хочет задать главе региона самые нелицеприятные вопросы», пишет издание.

Шмидт отмечает, что ситуация недоброжелательного общения – один из предельных по значимости тестов для политиков.

«В каком-то смысле он прошел его, уже просто согласившись пройти. Без встречи с разгоряченными завсегдатаями митингов и оппонентами из Фейсбука можно было обойтись. О том, что «люди из народа» бросали Кобзеву вызов, и он его не принял, посудачили бы пару дней и забыли. Не хочу обидеть никого из собеседников Кобзева, но я почти уверен, что вызовы эти делались с расчетом на то, что никакой ответной реакции не последует, ибо элемент растерянности тогда, когда она последовала, считывался. Ну и про сами встречи. Кобзев продемонстрировал почти стопроцентное самообладание, способность выслушивать вопросы и давать на них ответы, заранее зная, что большинство этих ответов не устроит собеседников – не потому, что ответы плохи, а потому что сами собеседники слишком эмоционально настроены против. В общем, со времен [Юрия] Ножикова (губернатор Иркутской области с 1991 по 1997 год – прим. ВЗГЛЯД) я не припоминаю ничего подобного за иркутскими губернаторами», – отметил политолог.

«Фейсбучную реакцию на все это я пронаблюдал с интересом. Дань уважения Кобзеву воздали его убежденные противники, кто-то признался в том, что определился с выбором и голосовать будет именно «за генерала». От себя добавлю, что разговор с Еленой Масловой получился чуть ли не идеальным выборным роликом Кобзева, намного более тонким и эффективным по воздействию, нежели то, что делается для рекламы Кобзева хорошо оплачиваемыми профессионалами. Есть о чем задуматься и политикам, и политтехнологам после этого», – подчеркнул Шмидт.

Ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор он решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни. Для этого планируется ввести дополнительные меры соцподдержки. В частности – выплата 20 тыс. рублей семьям на первого ребенка. Также будет вестись целенаправленная борьба с бедностью. За четыре года количество жителей региона с низким доходом планируется сократить с 18% до 14%. Кроме того, поставлена задача за четыре года поднять продолжительность жизни в Иркутской области с 69,2 до 70,5 лет и построит в регионе 150 ФАПов до 2024 года и обеспечить их фельдшерами.