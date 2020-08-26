 

Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

26.08.2020, 4:00, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Утвержден также состав комиссии по должностям, ее возглавил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его замом назначен заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В документе уточняется, что новая комиссия Совбеза займется выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности РФ в Арктике.

Ранее в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики.

В июне в МИД РФ пообещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Эксперты рассказали, какой продукт помогает при болях в суставах

14.07 / ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

23.07 / Названы возможные сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

02.07 / Юрист рассказал, какое наказание ждет сбросивших бутылку на голову девочки

22.07 / В Офисе генпрокурора Украины назначен и.о. главы департамента, отвечающего за дела Майдана

18.08 / Euronews – из-за коронавируса в Европе вновь закрываются ночные клубы и дискотеки

17.07 / Миллиард доз вакцин от COVID-19 ВОЗ направит в страны с низким и средним уровнем дохода

11.07 / Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира. Эксперт назвал активы технологических гигантов “спекулятивным пузырем”

16.07 / Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

27.06 / В Конгрессе США предложили выделить на «сдерживание» РФ 3,8 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска