Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

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26.08.2020, 4:00, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Утвержден также состав комиссии по должностям, ее возглавил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его замом назначен заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В документе уточняется, что новая комиссия Совбеза займется выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности РФ в Арктике.

Ранее в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики.

В июне в МИД РФ пообещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.



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