Министр труда высоко оценил «Кунгурский техникум-интернат»

26.08.2020, 4:00, Новости дня

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков посетил «Кунгурский техникум-интернат» для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расположенный в поселке Садоягодное Пермской области, и высоко оценил подход к обучению людей с ОВЗ в регионе.

Воспитанники техникума наряду с получением специальности проходят комплексную медицинскую и социальную реабилитацию (абилитацию). В прошлом году учреждению исполнилось 90 лет, все эти годы здесь получают профессиональное обучение инвалиды и люди с ОВЗ. С 2012 года техникум является подведомственным учреждением Министерства труда и социальной защиты, сообщается на сайте правительства региона.

Всего в РФ 11 техникумов, которые специализируются на обучении людей с ОВЗ. Особенность «Кунгурского техникума-интерната» – в наличии медицинской лицензии. В техникуме-интернате обучаются студенты от 17 до 52 лет, при этом 56% из них – это жители Пермского края. В 2020 году почти 21% выпускников закончили учреждение с отличием. В этом году учреждение уже полностью укомплектовано – с 1 сентября к обучению приступят 125 студентов по специальностям бухгалтер, архивариус и садовник.

По словам директора техникума Нины Дьяченко, порядка 75% выпускников техникума трудоустраиваются. «В процессе обучения и воспитания педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности, заболевания студентов и их способности к обучению. Наши воспитанники работают в госучреждения, сельхозпредприятиях, немало тех, кто открыл свое дело. Почти четверть ребят после выпуска продолжает обучение и поступает в вузы, в том числе в Москве», – рассказала она.

В процессе обучения активно участвуют работодатели – организуют практику, предоставляют оборудование и материалы, принимают участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения. Для прохождения практики заключены договоры о сотрудничестве с 12 организациями. Кроме того, в Кунгурском техникуме-интернате реализуются программы профессионального обучения по направлению «Садовник» для людей с ментальными нарушениями, с 2013 года обучено 113 таких студентов. Из них по окончании обучения четыре человека получили частичную дееспособность, два человека получили полную дееспособность.

Котяков положительно оценил комплексный подход обучения и абилитации воспитанников «Кунгурского техникума-интерната». «Подобные учреждения очень востребованы и помогают создавать равные возможности для маломобильных групп населения. В этом техникуме все сосредоточено в одном месте: студенты обучаются, проходят реабилитацию, получают навыки жизнеустройства и помощь в дальнейшем трудоустройстве. В Пермском крае выстроена системная работа в этом направлении, а главное есть заинтересованность и желание в этом направлении развиваться», – отметил он.

Министр заметил, что учреждению необходимо развивать доступность образования для людей с особенностями здоровья, в частности внедрять программы дистанционного обучения.

«На обучение в «Кунгурский техникум-интернат» приезжают студенты почти из 19 регионов, что доказывает его востребованность на уровне страны и качество образования. Последние годы увеличивается возраст людей, которые хотят получить образование и реализовать себя в профессии. Сегодня треть студентов техникума старше 35 лет. Радует трудолюбие и желание учится среди людей с ограниченными возможностями. Со своей стороны Правительство края и дальше будет поддерживать это направление. В том числе в вопросах дальнейшего трудоустройства выпускников», – отметил губернатор края Дмитрий Махонин.

Для комфортного обучения и проживания студентов в техникуме созданы все условия. Здания учреждения оборудованы элементами безбарьерной среды, наружными и внутренними пандусами, санузлами, доступными для лиц с ОВЗ, обеспечена доступность для обучающихся на инвалидных колясках и ходунках. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современными компьютерами, виртуальными тренажерами, учебными пособиями и специализированным оборудованием для людей с нарушением слуха.

В ходе визита Котякову представили проект строительства нового учебного корпуса на 200 мест с переходной галереей а также реконструкции зданий студенческого общежития, столовой и спортивного зала техникума-интерната. По словам директора техникума, это позволит сформировать дополнительные места для обучения людей с ОВЗ – число мест может увеличиться в два раза, а общая площадь объекта – в два с половиной раза. Кроме того, будет создан задел для введения новых специальностей, востребованных на рынке труда, таких как ландшафтный дизайн и информационные системы.

Со своей стороны федеральный министр поручил рассмотреть возможность реализации проекта, поработав его с профильными ведомствами, а также рассмотреть вопрос реконструкции существующих зданий техникума.