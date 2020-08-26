Глава белорусского Генштаба пообещал защитить страну от угроз

26.08.2020, 3:48, Новости дня

Армия защитит Белоруссию от угроз, сообщил глава Генштаба республики Александр Вольфович.

Вооруженные силы страны в «непростой обстановке» обеспечат безопасность государства, и не позволят запугивать граждан и парализовать транспорт, заявили в Генштабе Белоруссии, передает РИА «Новости».

На данный момент танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады приводится в боевую готовность. Это предполагает мобилизацию ресурсов, что нужно для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи. Всего планируется призвать из запаса более 140 военных. Вольфович указал, что эта проверка носит комплексный характер.

«Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Белоруссии», – сообщил Вольфович.

«Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», – подчеркнул он.

Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской 14 августа заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. О назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.