Вован и Лексус разыграли трех кандидатов в президенты США

26.08.2020, 3:48, Новости дня

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя кандидатами в президенты США от Демократической партии.

Запись разговоров, сделанных в ходе предвыборной кампании, была опубликована во вторник на YouTube. Там звучат голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат сенаторам Камале Харрис и Майклу Беннетту, а также конгрессвумен Тулси Габбард, передает РИА «Новости».

Харрис, которая является кандидатом на пост вице-президента и выступает в паре с Джо Байденом, была готова обсудить с экоактивисткой план совместных действий по теме климата, чтобы это вписалось в ее избирательную кампанию. Когда девушка, говорившая за Тунберг, пожаловалась на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ООН и сказала, что тот якобы прошептал ей, что она «не добьется своей цели», Харрис утешила ее.

«Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти. Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда», – отметила она.

При этом Харрис согласилась, что поведение Трампа «ненормальное», а также выразила готовность получить запись того «разговора» Тунберг с ним.

Харрис также не отказалась от предложения собеседницы свидетельствовать против Трампа и пообещала, что ее помощник свяжется с ней.

Кроме того, конгрессвумен Габбард, которая в своей кампании делала упор на прекращение войн и возвращение домой американских военных, призналась, что войны все-таки нужны.

«По религии я не пацифист. К сожалению, иногда война необходима, чтобы обезопасить людей и победить силы зла, угрожающие нашей безопасности и благополучию. Но моя религия учит (любви) и вдохновляет меня на любовь», – сказала она.

Обсуждая отрицательное отношение к ней Хиллари Клинтон, которая обвиняла Габбард в работе на Россию, она предположила, что это «все от страха».

«Это нелепо, и людям это очевидно. Это всего лишь показывает, как она боится, и поэтому стремится оклеветать меня и мою кампанию», – добавила сенатор.

Беннет же обещал, что разрешит школьникам пропускать уроки для участия в акциях на тему климата.

«Я раньше был школьным инспектором, и мы разрешим детям прогуливать школу для твоих забастовок про климат», – сказал он.

Позднее политик прервал разговор после того, как «Тунберг» призналась, что она российский агент и звонит ему по поручению российских властей.

Ранее Вован и Лексус разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина сделать за деньги негативный ролик о поправках в Конституцию.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека ООН забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией».

Сам Дуда после беседы с пранкерами пошутил, что разоблачить россиян ему помогло особое произношение слова «зубровка».

Кузнецов сообщал, что разговор с президентом прошел «этично и политкорректно».