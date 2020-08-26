 

«Армату» захотели подготовить к боям с танками будущего

26.08.2020, 3:48, Новости дня

В материалах 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники сообщается, как танк Т-14 «Армата» могут подготовить к боям с танками нового поколения.

В материалах указывается, что создание вероятным противником танков нового поколения на рубеже 2030-х годов потребует модернизировать «Армату», передает ТАСС.

Российский танк должен получить новую необитаемую башню с 152-мм пушкой (сейчас 125-мм), гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды, боеприпасы объемного взрыва, управляемые ракеты, работающие по принципу «выстрелил – забыл – еще раз выстрелил», а также БПЛА разведки и ретрансляции сигналов.

Кроме того, «Армату» предложили снабдить системой дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, а также системой автоматического обнаружения и поражения целей на танкоопасных направлениях. 

Предлагается установить лазерную систему противодействия наведения ПТУР и систему дистанционной нейтрализации противотанковых мин.

Также в материалах НИИИ БТВТ говорится о совершенствовании круговой защиты от РПГ, ПТУР и бронебойных подкалиберных снарядов. Планируется защитить электронику от электромагнитного и СВЧ-оружия. Танк хотят снабдить системами изменения сигнатуры машины и защиты от лазерного ослепляющего оружия.

Сообщается, что нужно повысить ситуационную осведомленность экипажа для успешных действий в многосредных операциях будущего. Для этого предлагается использовать продвинутую систему поддержки принятия решений с системой автоматической идентификации целей на дальности более 6 км, а также «прозрачную броню».

Модернизация предусматривает дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., дублированное ручное управление оружием и двигателем, улучшенную эргономику и обитаемость, обеспечивающую непрерывное функционирование экипажа в течение 24 часов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Москва осудила противоправную сделку США с курдами по добыче нефти в Сирии

15.07 / В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

06.08 / Ущерб от взрыва в порту Бейрута может составить $15 млрд

03.07 / Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

08.08 / На Украине решили создать систему отслеживания за коронавирусными больными

23.08 / Главный советник Израиля по COVID-19 призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в этом году

08.08 / Губернатор штата Нью-Йорк разрешил открыть школы в новом учебном году

30.06 / Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

09.07 / Delivery Club заявил о выплате большинству курьеров долгов по зарплате

21.07 / Луцкий террорист отпустил трех заложников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска