«Армату» захотели подготовить к боям с танками будущего

26.08.2020, 3:48, Новости дня

В материалах 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники сообщается, как танк Т-14 «Армата» могут подготовить к боям с танками нового поколения.

В материалах указывается, что создание вероятным противником танков нового поколения на рубеже 2030-х годов потребует модернизировать «Армату», передает ТАСС.

Российский танк должен получить новую необитаемую башню с 152-мм пушкой (сейчас 125-мм), гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды, боеприпасы объемного взрыва, управляемые ракеты, работающие по принципу «выстрелил – забыл – еще раз выстрелил», а также БПЛА разведки и ретрансляции сигналов.

Кроме того, «Армату» предложили снабдить системой дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, а также системой автоматического обнаружения и поражения целей на танкоопасных направлениях.

Предлагается установить лазерную систему противодействия наведения ПТУР и систему дистанционной нейтрализации противотанковых мин.

Также в материалах НИИИ БТВТ говорится о совершенствовании круговой защиты от РПГ, ПТУР и бронебойных подкалиберных снарядов. Планируется защитить электронику от электромагнитного и СВЧ-оружия. Танк хотят снабдить системами изменения сигнатуры машины и защиты от лазерного ослепляющего оружия.

Сообщается, что нужно повысить ситуационную осведомленность экипажа для успешных действий в многосредных операциях будущего. Для этого предлагается использовать продвинутую систему поддержки принятия решений с системой автоматической идентификации целей на дальности более 6 км, а также «прозрачную броню».

Модернизация предусматривает дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., дублированное ручное управление оружием и двигателем, улучшенную эргономику и обитаемость, обеспечивающую непрерывное функционирование экипажа в течение 24 часов.