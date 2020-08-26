 

Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

26.08.2020, 3:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявил во вторник о дополнительных мерах по защите пациентов домов престарелых от пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент обязал руководство всех американских домов престарелых регулярно тестировать свой персонал на коронавирус. Тестирование будет проводиться с разной периодичностью, в зависимости от местных факторов – два раза в неделю, еженедельно или ежемесячно.

При возникновении новых случаев заражения должно будет проводиться тестирование всех пациентов и всех сотрудников заведения.

Для того, чтобы снизить стоимость тестирования и облегчить его проведение, администрация начнет поставки тестов на COVID-19 напрямую в дома престарелых.

Кроме того, еженедельно администрация предоставляет властям штатов список домов престарелых с самым высоким уровнем риска заражения.

Администрация Трампа уже направила в пункты оказания медицинской помощи более 2 миллионов тестов, и более 5600 устройств для тестирования в дома престарелых с наиболее высоким риском заражения. Кроме того, администрация выделила еще 5 миллиардов долларов в фонды помощи поставщикам для домов престарелых.

Первые 2,5 миллиарда долларов из этих средств будут распределены на этой неделе, чтобы помочь домам престарелых покрыть расходы, связанные с тестированием, средствами индивидуальной защиты, персоналом и обучением.

Администрация президента Трампа также направила 1,5 миллиона масок N95 в те дома престарелых, которые заявили об их нехватке.



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