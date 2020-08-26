 

Бандерас вылечился от COVID-19

26.08.2020, 3:10, Новости дня

Американский актер испанского происхождения Антонио Бандерас излечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил 25 августа на своей странице в Facebook.

“После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился”, – заявил Бандерас.

Актер выразил слова поддержки тем, у кого болезнь протекает в более сложной форме, а также тем, кто сейчас борется с инфекцией.

Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por #Covid 19. Estoy curado….

Posted by Antonio Banderas on Teisipäev, 25. august 2020

Бандерас, которому 10 августа исполнилось 60 лет, заявил что в праздник получил положительный тест на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 25 августа составило 23,7 млн, из них 815 тыс. умерли, около 15,4 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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