 

В Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток военного колледжа, у них тяжелые переломы

26.08.2020, 3:10, Новости дня

В Киеве на территории воинской части на улице Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех курсанток. Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, водитель авто Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя 1974 года рождения задержали. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Издание “Факты” сообщает, что за рулем автомобиля был военнослужащий. Кроме того, источники журналистов рассказали, что одну из пострадавших готовят к ампутации ног, у остальных – тяжелые переломы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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