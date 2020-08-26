В Новых Санжарах зафиксировали первый случай COVID-19

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26.08.2020, 3:10, Новости дня

В Новых Санжарах Полтавской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19, сообщает Общественное.

Заболевшая – пенсионерка, которая вернулась после отдыха из Западной Украины. Это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая, где произошла вспышка коронавирусного заболевания, 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Нацгвардии Украины в Новых Санжарах.

Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.

В мае двух санжарцев, участвовавших в протестах, оштрафовали за блокировку дорог. 2 июня суд утвердил сделку о признании вины между прокуратурой и местным жителем, который заблокировал дорогу собственным автомобилем ЛуАЗ.

В июле по этому же обвинению оштрафовали еще одного участника протестов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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