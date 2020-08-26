Добровольцы «Молодежки ОНФ» подвели итоги ликвидации последствий экокатастрофы на Таймыре

26.08.2020, 3:08, Новости дня

Команда «Молодежки ОНФ», работающие в Норильске на ликвидации последствий экологической катастрофы с 12 августа, собрали за это время 84 тонны отработанного сорбента и около 16 тыс. боновых заграждений.

В течение двух недель добровольцы совместно с сотрудниками МЧС, АО НТЭК и Морской спасательной службы собирали отработанные боновые заграждения и сорбент в акватории реки Амбарная, смывали дизельное топливо с прибрежных зон. Итоги работы смены озвучил участник команды «Молодежка ОНФ» Алексей Пикуль на межведомственном селекторном совещании, которое прошло в МЧС России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В данное время работы по промывке ведутся на участке общей площадью 2 900 квадратных метров. Всего с начала работ было собрано 84 тонны отработанного сорбента, 15 761 метр сорбирующих боновых заграждений, а также собрано и вывезено в лагерь для хранения 1 475 метров бонов постоянной плавучести», – сказал Пикуль.

Исполняющий обязанности Министра МЧС России, генерал-полковник Александр Чуприян поинтересовался у команды «Молодежки ОНФ», как они адаптировались к непростым условиям тундры.

«Мы ежесуточно следим за ситуацией, в том числе и в Норильске, по ликвидации последствий федерального уровня ЧС. Сейчас вы плечом к плечу занимаетесь устранением последствий этой катастрофы, мы вам искренне благодарны. Выражаем уверенность, что вы закончите на таком же позитивном настроении свою смену и пришедшие точно так же отработают», – отметил Чуприян.

Среди первой смены добровольцев – участники команды «МолодежкаОНФ» из Амурской области, Забайкальского края, Калужской области, Камчатского края, Красноярского края, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Нижегородской и Новгородской областей, Республик Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Крым, Тыва, а также Ростовской, Тульской и Саратовской областей, Ставропольского края. А также 10 человек – учащиеся Норильского Индустриального института.

«Я сам из Тывы и так далеко еще не уезжал. Сначала на самолете в Норильск, потом на вертолете до лагеря спасателей, который находится на реке Амбарная. Пейзажи Таймыра не сильно отличаются от моих родных мест в Тыве, так что мне сразу было комфортно. Природа вечной мерзлоты завораживает. Ты смотришь на бескрайние просторы и понимаешь, какая же огромная и красивая у нас страна и нужно быть ответственным за нее. Природа Таймыра нуждается в нашей защите. И чем продуктивнее мы будем работать, тем быстрее удастся ликвидировать последствия случившейся катастрофы», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Сонам Буян.

Первая группа добровольцев завершила работу в Норильске и на смену ей уже прибыли новые участники молодежного движения. Все группы будут работать на ликвидации последствий ЧС на Таймыре до осени, сменяя друг друга.

Ранее эксперты Общественной палаты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии в Норильске и указали на важность восстановления экосистемы и обеспечения общественного контроля.

29 мая в Норильске произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках: Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей.