Раскрыты детали подготовки первой «Российской креативной недели»

26.08.2020, 3:08, Новости дня

«Российская креативная неделя» начнется 7 сентября в регионах страны, где вплоть до 10 сентября пройдут специальные мероприятия. А с 11 по 13 сентября всех желающих примет столичный парк культуры им. Горького, где прямо на набережной Москвы-реки разместятся шатры.

Под понятием «креативные индустрии» международное сообщество подразумевает совокупный цикл создания, производства и распространения товаров и услуг, которые основаны на креативности и интеллектуальном капитале. Сегодня это 14 направлений: образование в креативных индустриях, издательское дело и журналистика, архитектура и урбанистика, компьютерная графика, разработка игр, новые медиа, маркетинг, искусство, музыка, дизайн, мода, кино, телевидение и сфера IT, передает «ФедералПресс».

Как отметил начальник управления по общественным проектам администрации президента, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков, этот проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Так, финансово он оказался самым затратным по итогам кампании 2019 года (команде проекта было выделено 57 млн рублей на его реализацию). При этом уточняется, что его содержание полностью поддержано и экспертами фонда, и администрацией президента. «Администрация президента поддерживает различные молодежные проекты (а креативная индустрия направлена на целевую аудиторию, как правило, 14–35 лет). Мы замахнулись на то, чтобы все 14 типов креативных индустрий собрать в одном месте – в знаковой точке Москвы, на набережной. Предусмотрено три формата: бизнес-форум, образовательная и творческая часть, мероприятия для публики», – отметил Новиков.

Также президент Книжного союза Сергей Степашин сообщил, что фестиваль действительно сможет привлечь молодежную аудиторию (в том числе в онлайн-режиме), которая найдет для себя много нового и интересного.

«Сейчас время турбулентное – у соседей президент с автоматом бегает, а мы в парке Горького такое событие организуем. Люди разных позиций, разных политических воззрений, разных интересов, разных вкусов, политических воззрений, разных настроений будут вместе. Есть вещи, которые нас объединяют, и хорошо, что эта креативная неделя станет таким объединяющим началом», – добавил он.

В свою очередь глава оргкомитета фестиваля Сергей Новиков добавил, что Москва является одной из точек роста креативной индустрии в России.

«Москва – город уникальный. Для жизни Москва является самым благоприятным городом. Здесь человек, особенно творческий, чувствует себя свободно. Возможностей в Москве для самореализации для творческого человека больше, чем в других точках мира, которые считались даже центрами креативности», – добавил он.

Отмечается, что с тем же нетерпением ждут старта Российской креативной недели и зарубежные эксперты. Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика считает, что подобные мероприятия позволяют создавать контент, культурные коды, которые помогают человеку понять мир, в котором он живет. Кроме того, фестиваль позволит жителям других стран лучше понять Россию.

Уточняется, что вход в парк Горького 11–13 сентября, участие в фестивале для всех будет абсолютно бесплатным и безопасным – будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

Однако организаторы призвали заранее определиться, какие мероприятия наиболее интересны, и зарегистрироваться на них – это связано с ограничительными мерами, введенными Роспотребнадзором в период пандемии коронавируса, и с необходимостью соблюдать социальную дистанцию на мероприятиях.

Ранее сообщалось, что кураторами фестиваля являются дирижер Теодор Курентзис, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин и главный куратор Design Miami Арик Чен.