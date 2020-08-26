Губернатор американского штата ввел режим ЧС на фоне беспорядков

26.08.2020, 3:08, Новости дня

Губернатор Тони Эверс ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Висконсин, где после ранения полицейскими афроамериканца вспыхнули беспорядки.

Эверс заявил, что такое решение позволит руководству штата оказывать дополнительную помощь экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов, передает ТАСС.

Глава штата велел увеличить вдвое, до 250 человек, численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. При этом он обещал не мешать «мирным протестам» и их освещению в СМИ.

Власти округа Кеноша ввели комендантский час.

Kenosha News со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Чарльза Лейпцига сообщает, что в городе во время продолжавшихся в течение двух ночей беспорядков вспыхнули не менее 34 пожаров. Уничтожены или сильно повреждены 30 торговых точек и несколько жилых домов. Пожаром уничтожено здание, где размещались сотрудники департамента штата Висконсин по делам исправительных учреждений.

Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину.

ФБР и минюст США изучают обстоятельства случившегося, передает РИА «Новости».

Адвокат Блейка сообщил, что тот парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Семья раненного афроамериканца подаст гражданский иск против действий полиции с требованием компенсации.

После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией.

СМИ сообщали, что мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошок и затем выстрелили.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.