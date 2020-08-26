Личное: Апофеоз дуры

26.08.2020, 2:50, Разное

Ольга Бузова стала популярной по одной и только по одной причине: она — знаменосец невежества современного российского общества. Апофеоз дуры, если хотите.



Фото: Соцсети

На днях Оленька сделала заявление о голубизне собственной крови.

Пожалуй, процитирую:

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь».

Все смешалось в голове Оленьки: священники, дворяне, славяне. Однако из её сумбурного заявления можно сделать два вполне чётких вывода:

Вывод первый: Бузова — лицо пониженных интеллектуальных способностей.

Вывод второй: Бузова гордится своим происхождением, а, значит, является… См. пункт 1.

Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским? И уже тем более: какой в этом, к чёрту, эксклюзив?

Гордиться тем, что в тебе течёт голубая кровь? Ну, во-первых, не течёт. Во-вторых, живя в 21 веке цепляться за какое-то там замшелое дворянство, — это жалко.

Князья, графья — всё это давно в прошлом. Это никому неинтересно, неважно и до ужаса неактуально.

Но тут вылезает Бузова со своим грубым, некрасивым лицом и глупым взглядом и объявляет себя дворянкой. С какой целью? Зачем? Кому это надо?

Б-же, какая же она всё же чванливая дура.

Лет 15 назад была «прелесть, какой дурочкой», а сейчас стала «ужас, какой дурой».



Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: а в вашем окружении есть бабы, которые, подобно Бузовой, постарели, но не поумнели? А кто?

Как выстраиваете с ними общение?