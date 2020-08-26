Близкая к Солнцу система планет оказалась непригодной для жизни

26.08.2020, 2:48, Новости дня

Американские ученые обнаружили ежечасные вспышки у одной из ближайших к нам звезд – GJ 887, что делает зарождение жизни на вращающихся вокруг нее планетах невозможным. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Звезда GJ 887 (Лакайль 9352) расположена в созвездии Южной Рыбы на расстоянии всего 10 световых лет от Солнца. Это одна из ближайших к нам и самых ярких звезд на небе, передает РИА «Новости».

Она относится к самому распространенному звездному классу М – маломассивных красных карликов, вокруг которых, как считают астрономы, вращаются большинство планет нашей Галактики. И именно в окрестностях таких звезд астрономы и астробиологи ищут признаки жизни.

«Если возникновение жизни на планете – это игра в кости, то М-звезды бросают эти кости гораздо чаще, чем звезды любого другого типа», – приводятся в пресс-релизе Университета штата Аризона слова первого автора публикации Парка Лойда из Школы исследования Земли и космоса.

Недавно космический телескоп TESS миссии НАСА по поиску экзопланет обнаружил у GJ 887 две или три планеты, находящиеся в обитаемой зоне. То есть на их поверхности может присутствовать вода в жидком виде и существовать жизнь. Но все это при условии, что сама звезда спокойная, потому что сильные и частые вспышки – выбросы бурлящего газа, исходящие от некоторых звезд, «сдувают» атмосферу с молодых планет и делают зарождение жизни на них невозможным.

Телескоп TESS непрерывно наблюдал GJ 887 в течение 27 дней и никаких вспышек не выявил. Однако звездные вспышки не всегда видны в оптическом диапазоне, в котором работает TESS.

Астрономы из Университета штата Аризона изучили архивные данные наблюдений в ультрафиолетовом свете космического телескопа «Хаббл» и обнаружили, что GJ 887 на самом деле вспыхивает ежечасно, и ее всплески яркости довольно сильные.

При этом авторы отмечают, что ультрафиолетовый мониторинг M-звезд – довольно дорогое удовольствие. Пока ресурсы космического телескопа весьма ограничены, и им невероятно повезло, что в отведенное для наблюдений время им удалось сделать такое важное открытие.

Ученые надеются, что такие наблюдения станут регулярные в ближайшем будущем.

Ранее астрономы – участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов.

Напомним, астрономы Европейского космического агентства нашли множество звезд внутри Млечного Пути, возникших после нескольких сближений и столкновений нашей Галактики и ее спутника, карликовой галактики Sgr DEG.

Другие исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Кроме того, в мае этого года астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения.