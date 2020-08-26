Мнение: И еще о ковиде. “Мораль Голливуда”.

26.08.2020, 2:30, Разное



Выжил ли Хайзенберг? Нет

Да, в воскресенье вечером сходил опять в кино (как же это классно!) Обычный такой сеанс – на 20.10. Напомню предыдущие свои походы в тот же кинотеатр (“Синема-Стар” в Реутово) в прошлые выходные дни. Две недели назад я смотрел российский свежачок, не такой уж плохой как бы триллер, в кинозале совместно с 9 зрителями. Неделю назад я смотрел уже американский блокбастер с бесподобным “гладиатором” Расселом Кроу – в зале вместе со мной за сюжетом не отрываясь (никто не ушел!) следило еще 4 зрителя.

И вот наконец позавчера – апофеоз! Я смотрел блестящий, очень классно сделанный боевичок “Агент Ева” ОДИН. Реально – вообще один в темном пустом зале на 120 мест. Раньше, я еще помню те времена, в кинотеатрах было правило – если меньше трех зрителей на сеанс, то сеанс отменяется. Но сейчас, видимо, кругом автоматика, поэтому всем наплевать – идет сеанс себе и идет. Наверно, если бы даже и я не пришел – фильм все равно бы крутили пустым креслам.

Но я порадовался, что оказался в таком положении на боевике, а не на ужастике. Ужастик в одиночку, а абсолютно пустом, огромном неосвещенном помещении – ну нафиг! Староват я уже для такого экстрима. Вот боевик – это нормально.

“Агента Еву” всем рекомендую. Фильм, как положено, в несколько слоёв, для разных типов аудиторий одновременно. Для совсем простых – хорошая стрелялка, хороший экшн, “тёлки”, правда, не совсем модели, но, как говорится, “пойдут”. Для интеллигентов, прикидывающихся интеллектуалами (типа меня) – свои приманки: неглупые диалоги, Джон Малкович, классные актеры в эпизодах (меня очаровала “мама” и совершенно блестящая роль “арабского генерала” – почти без слов, пара минут в кадре, но актер сумел одними глазами сыграть человека, которого вдруг жалко).

Ну а главное, надо понимать то, что я называю “секретом Манцова” – моего любимого провинциального критика (который, похоже, умер с голоду в своей Туле, увы). Манцов хорошо показывал, что голливудские фильмы главное не понимать буквально – в этом случае они могут показаться примитивными и неправдоподобными, а это ни в коем случае не так. Вот с “Агентом Евой” точно так: сюжет, если понимать его буквально, довольно нелеп – очередная “корпорация убийц” и разборки внутри нее.

А если приглядеться внимательнее – в нем мы имеем вариацию на излюбленную американскую тему, ту же, что и в знаменитом сериала “Во все тяжкие”. Его мораль я сформулировал давно: “Если умираешь – умирай”. Это ж какие-то глубины протестантской этики, на сторонний взгляд звучит пугающе и как-то бесчеловечно, ВЕТХОЗАВЕТНО.

То есть – какой тут метасюжет? Человек оказывается в безвыходной ситуации, он грубо говоря, умирает (Уайт в Breaking Bad – от рака, Ева – от наркомании, etc.), все легальные способы перепробованы и ясно, что они не спасут. Но есть типа вариант “пойти по кривой дорожке”, то есть малость напрячься, нарушить законы божеские и человеческие – и вот тогда типа забрезжит надежда и появится ШАНС.

Так вот американцы с поразительным упорством и настойчивостью показывают своими фильмами, что НЕТ, что “кривая дорожка никуда не выводит”. Нельзя, мол, сначала немного поделать гадости, а потом “снова стать хорошим” – наоборот: в конце нам обрисуют, что хитрый герой, который “почти вырвался” – в итоге все равно упал, причем – потянув за собой еще и всех тех, кого любил. Откуда ВЫВОД – “и не надо было дергаться”. Уайту, когда он только узнал о своем диагнозе, надо было тут же тихо застрелиться – этим он избавил бы всех от массы проблем. Неважно, что по этому поводу думает зритель – нам убедительно показывают, что, главное, САМ УАЙТ в конце понимает дело именно так.

И в “Еве” – ровно та железная схема первопоселенцев – религиозных фанатиков, которые и создали Америку. Хотя фильм, конечно, попроще сериала, в сущности, детский, несмотря на обилие крови.

Если ты не видишь, как выйти из своего несчастья – просто умирай, не суетись, и лучше – поторопись, чтобы не доставлять окружающим хлопот. Мораль, надо сказать, в корне противоречащая ковид-истерии, охватившей континенты. С этим светлым чувством, навеянным истинными мастерами кинематографа, я и возвращался поздним вечером из пустого кинозала в почти пустом огромном ТЦ. Люди прятались от вируса и надеялись жить вечно.