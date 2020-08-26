Ярославская область приобретет 26 единиц оборудования для детских поликлиник

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26.08.2020, 2:08, Новости дня

Власти Ярославской области приобретут в 2020 году 26 единиц оборудования для десяти детских поликлиник региона по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области.

«В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие детского здравоохранения выделено более 112 млн рублей. Для детских поликлиник будет приобретено 26 единиц оборудования, которое необходимо для диагностики и восстановления здоровья маленьких пациентов», – передает ТАСС слова директора департамента здравоохранения Ярославской области Руслана Саитгареева.

Из федерального бюджета на оборудование выделено около 77 млн рублей, из областного – более 35 млн. Новое оборудование поступит в десять медицинских учреждений в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Угличе.

Во вторник в Ярославскую областную детскую клиническую больницу уже поступил высокоточный рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества. Стоимость оборудования – более 50 млн рублей. Он будет использоваться для определения тактики, прогноза и контроля лечения многих заболеваний, преимущественно пульмонологического, онкологического, нейрохирургического, травматолого-ортопедического и кардиологического профилей. Ранее техника в больницу закупалась в 2005 году.



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