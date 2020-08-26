 

Госдеп обещал Тихановской помощь и поддержку

26.08.2020, 2:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что замглавы Госдепа Стивен Биган обещал ей помощь и поддержку.

По словам Тихановской, Биган «заверил», что и он сам, и народ США «сделают все возможное, чтобы помочь и поддержать» ее сторонников.

Тихановская сказала, что разговор получился «замечательный и добрый», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

При этом Тихановская заявила, что «ни одна страна не должна влиять на решение» народа Белоруссии.

«Мы хотим жить в демократической стране, и только от нас это зависит, это наша воля», – сказала она.

Напомним, госдепартамент США сообщал, что Биган встретился с Тихановской для обсуждения «ситуации в Белоруссии и того, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране».



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