 

Российские ученые создали «видящий» людей под снегом прибор

26.08.2020, 1:48, Новости дня

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций представили на форуме «Армия-2020» уникальный прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который может обнаружить людей на глубине до пяти метров.

«Среди представленных разработок института – прибор поиска пострадавших в снежных завалах. Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса – метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до пяти метров», – сообщается на сайте института.

В сообщении ВНИИ ГОЧС также отмечается, что прибор может «просмотреть» под снегом территорию необходимого размера для поиска пострадавших всего за три минуты.

«Параметры работы прибора значительно повышают шансы на спасение пострадавших в сравнении с теми способами, которые сейчас применяются при поиске. В отличие от них нынешняя разработка позволит находить людей, не оснащенных никакими специальными маркерами, и обеспечит высокую достоверность поиска», – говорится в сообщении.

Ранее на форуме «Армия-2020» представили вариант камуфляжной одежды для священников. Были показаны камуфляжные полевые облачения для священников и церковные свечи цвета хаки.

Кроме того, стало известно, что государственный оборонный заказ был скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны к концу этого года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.

Известно, что Министерство обороны в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники, общая сумма контрактов превысила 1,16 трлн рублей.



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