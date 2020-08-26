Россиянин арестован в США по обвинению в подготовке киберпреступления

26.08.2020, 1:48, Новости дня

Гражданин РФ Егор Крючков арестован в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления, сообщил американский минюст.

Россиянина обвиняют в попытке дать взятку в 1 млн долларов сотруднику компании из Невады для внедрения вредоносного ПО, передает РИА «Новости».

Утверждается, что 27-летний житель России вместе с предполагаемыми сообщниками хотел получить беспрепятственный доступ к компьютерной системе компании и скачать базу данных для шантажа, передает ТАСС.